Победный бросок Джастина Роберсона и постер-данк Винса Хантера – в топ-10 моментов тура Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила видеонарезку 10 лучших моментов прошедшего игрового тура (4-6 января). На вершине рейтинга оказался победный трехочковый разыгрывающего «Пармы» Джастина Робинсона в матче против «Автодора» (95:94).
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