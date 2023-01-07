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Победный бросок Джастина Роберсона и постер-данк Винса Хантера – в топ-10 моментов тура Лиги ВТБ

Победный бросок Джастина Роберсона и постер-данк Винса Хантера – в топ-10 моментов тура Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила видеонарезку 10 лучших моментов прошедшего игрового тура (4-6 января). На вершине рейтинга оказался победный трехочковый разыгрывающего «Пармы» Джастина Робинсона в матче против «Автодора» (95:94).

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