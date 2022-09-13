Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

Мы – можем! Новости фонда «АиФ. Доброе сердце»

Мы – можем! Новости фонда «АиФ. Доброе сердце»

В августе в рамках спецпроекта «Я могу», созданного при поддержке гранта от Департамента труда и соцзащиты Москвы для того, чтобы наши подопечные делились своими вдохновляющими историями, мы снимали видеоролики с Миланой Тарасенко из Боровска.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх