Мы – можем! Новости фонда «АиФ. Доброе сердце»

В августе в рамках спецпроекта «Я могу», созданного при поддержке гранта от Департамента труда и соцзащиты Москвы для того, чтобы наши подопечные делились своими вдохновляющими историями, мы снимали видеоролики с Миланой Тарасенко из Боровска.