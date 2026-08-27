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RT Russia

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Юрист Хаминский: недееспособность не отменяет ранее оформленное завещание

Юрист Хаминский: недееспособность не отменяет ранее оформленное завещание

Опекун не имеет возможности отменить или изменить завещание человека, признанного недееспособным, рассказал в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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