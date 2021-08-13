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Иностранные спецслужбы подбираются к тайне российского гиперзвука

Иностранные спецслужбы подбираются к тайне российского гиперзвука

Наиболее передовые военно-технические разработки России – прежде всего касающиеся гиперзвукового оружия – стали объектом пристального внимания иностранных спецслужб И некоторые российские ученые пошли на сотрудничество с вражескими разведками.

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