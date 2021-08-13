Иностранные спецслужбы подбираются к тайне российского гиперзвука

Наиболее передовые военно-технические разработки России – прежде всего касающиеся гиперзвукового оружия – стали объектом пристального внимания иностранных спецслужб И некоторые российские ученые пошли на сотрудничество с вражескими разведками.
Наиболее передовые военно-технические разработки России – прежде всего касающиеся гиперзвукового оружия – стали объектом пристального внимания иностранных спецслужб И некоторые российские ученые пошли на сотрудничество с вражескими разведками.
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