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Регионы России

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Гарри Стайлс упомянул свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси во время концерта

Гарри Стайлс упомянул свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси во время концерта

Во время концерта в Madison Square Garden Гарри Стайлс неожиданно упомянул свадьбу своей бывшей возлюбленной Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, которая состоялась 3 июля.

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