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Газета.ру

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Калинская переиграла Блинкову и вышла во второй круг US Open

Калинская переиграла Блинкову и вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг Открытого чемпионата США.В первом раунде турнира Калинская, которая занимает 23-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), одержала победу над соотечественницей Анной Блинковой, располагающейся на 95-м месте.

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