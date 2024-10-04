Стало известно, рядом с кем похоронят Добрынина

Российского композитора Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с могилами модельера Вячеслава Зайцева, оперного певца Владислава Верестникова и актеров Гения Юхтина и Бориса Клюева.
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