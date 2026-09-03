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Рязанские новости

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Жительница Рязани вновь задержана за фиктивную регистрацию иностранцев

Жительница Рязани вновь задержана за фиктивную регистрацию иностранцев

Женщина оформляла временную регистрацию для граждан разных государств, не предоставляя им фактического проживания.

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