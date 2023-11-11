Рамасвами: если США сейчас вступят в Третью мировую, то перестанут существовать

Если Соединенные Штаты сейчас вступят в Третью мировую, то перестанут существовать. Соответствующую точку зрения в эфире PBD Podcast озвучил американский политик Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии.