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Рамасвами: если США сейчас вступят в Третью мировую, то перестанут существовать

Рамасвами: если США сейчас вступят в Третью мировую, то перестанут существовать

Если Соединенные Штаты сейчас вступят в Третью мировую, то перестанут существовать. Соответствующую точку зрения в эфире PBD Podcast озвучил американский политик Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии.

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