В Тверской области продолжается летняя оздоровительная кампания – 2024. Во вторую смену в текущем году работали 243 лагеря, где всего отдохнули 14 271 детей, из них 7548 – в лагерях дневного пребывания, 4328 – в загородных лагерях, 1559 – в палаточных и 836 – в лагерях труда и отдыха.