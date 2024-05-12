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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Байер» ни разу не проиграл в сезоне. 1.72 – обыграют «Бохум»

«Бохум» встретится с «Байером» в 33-м туре Бундеслиги. Клуб из Леверкузена еще ни разу не проиграл в этом сезоне.

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