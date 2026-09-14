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Русская Семёрка

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«Война и мир»: почему ветераны сражений с Наполеоном обвиняли Толстого в обмане

Роман Льва Толстого «Война и мир» принято считать непревзойдённой эпопеей о войне 1812 года. Но в первые годы после публикации многие из тех, кто сам прошёл через эти сражения и потерял на них здоровье, встретили книгу в штыки.

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