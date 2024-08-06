В Кингисеппском районе обнаружены костные останки военнослужащих

Главным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело по факту геноцида советского народа в годы ВОВ Следователи Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области прибыли в деревню Котлы Кингисеппского района, где поисковый отряд обнаружил костные останки.