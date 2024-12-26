Esya Centre: Индия рискует недополучить $2 млрд криптоналогов

Согласно анализу индийского исследовательского центра Esya Centre, жесткая налоговая политика может привести к тому, что Индия упустит более $2 млрд налоговых поступлений от криптотранзакций в ближайшие пять лет.
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