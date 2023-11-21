МИД счел дискриминацией ограничение операций для россиян в банках Израиля

В МИД России назвали дискриминацией ограничение операций для граждан РФ в банках Израиля. Подобные действия абсолютно неприемлемы, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
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