Весна без болезней: добровольцы отряда продобро рассказали, как укрепить иммунитет и сохранить здоровье.

Весна – время не только тепла и солнца, но и период, когда наш иммунитет особенно уязвим. Перепады температуры, авитаминоз и усталость после зимы делают организм более восприимчивым к вирусам и инфекциям.
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