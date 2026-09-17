Мексика: один человек погиб и еще один получил ранения после того, как рано утром боевики открыли огонь по транспортному средству возле винного погреба на Калле Маргаритас в секторе Сан-Мигель-Гуадалупе в Пуэбле, одноименный штат.
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