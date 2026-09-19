И снова Никита Михалков напомнил об ошибке России, обернувшейся трагедией. Неоднократно наша страна пыталась выстроить нормальные отношения с Западом - и каждый раз приходилось констатировать, что "нас обманули" и ограбили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Зеленский засмеял...
- ХЛ Кравцов анонсиров...
- НН Режиму Вучича вын...
А ныне, ворье не выводит миллиарды зелени ЕЖЕМЕСЯЧНО ?т ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ-НИЧЕГО ? РОССИЮ ПО-ПРЕЖНЕМУ ГАБЯТ ДОНАГА ??? И ЭТО ТРЕВОЖНО И ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО ???