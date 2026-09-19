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Царьград

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Никита Михалков напомнил об ошибке России, обернувшейся трагедией

Никита Михалков напомнил об ошибке России, обернувшейся трагедией

И снова Никита Михалков напомнил об ошибке России, обернувшейся трагедией. Неоднократно наша страна пыталась выстроить нормальные отношения с Западом - и каждый раз приходилось констатировать, что "нас обманули" и ограбили.

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