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Ивановские новости

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В Ивановском регионе жители пожаловались УПЧ на скопление мусора у Черного озера

В Ивановском регионе жители пожаловались УПЧ на скопление мусора у Черного озера

Жители Лежневского района были вынуждены обратиться к уполномоченному по правам человека области Светлане ШмелевойЖители Лежневского района были вынуждены обратиться к уполномоченному по правам человека области Светлане Шмелевой.

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