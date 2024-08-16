В Ивановском регионе жители пожаловались УПЧ на скопление мусора у Черного озера

Жители Лежневского района были вынуждены обратиться к уполномоченному по правам человека области Светлане ШмелевойЖители Лежневского района были вынуждены обратиться к уполномоченному по правам человека области Светлане Шмелевой.
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