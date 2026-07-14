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МОСИНФОРМ

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Сезон смородины и вишни стартовал на московских ярмарках

Сезон смородины и вишни стартовал на московских ярмарках

На московских ярмарках расширился ассортимент сезонных ягод. В июле на прилавках появляются свежая смородина, сезон которой обычно продолжается до конца лета, и вишня, которую можно приобрести до конца июля.

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