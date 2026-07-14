Сезон смородины и вишни стартовал на московских ярмарках

На московских ярмарках расширился ассортимент сезонных ягод. В июле на прилавках появляются свежая смородина, сезон которой обычно продолжается до конца лета, и вишня, которую можно приобрести до конца июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии