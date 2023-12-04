Адыгейское отделение «Единой Росси» подводит итоги: Мурат Кумпилов рассказал о главных направлениях

На конференции присутствуют председатель Государственного Совета Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный, депутат Государственной Думы Российской Федерации Мурат Хасанов, а также члены политсовета и делегаты из муниципальных образований.
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