Общественная палата призвала Вагнер сложить оружие

Телеграм-канал «Shot» опубликовал, что Общественная палата Российской Федерации (в неё входят 172 представителя крупнейших общественных организаций страны и всех её регионов), призывает Частную Военную Компанию «Вагнер» немедленно сложить оружие.
Телеграм-канал «Shot» опубликовал, что Общественная палата Российской Федерации (в неё входят 172 представителя крупнейших общественных организаций страны и всех её регионов), призывает Частную Военную Компанию «Вагнер» немедленно сложить оружие.
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