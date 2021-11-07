Пропорции счастья

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Романтическое настроение: Позитивные картины, полные любви, улыбок и нежных чувств

Романтическое настроение: Позитивные картины, полные любви, улыбок и нежных чувств

Зебра. Автор: Мариана Калачёва. Творчество болгарской художницы Марианы Колачёвой – милые, позитивные, полные нежных чувств, любви, романтики и заботы картины, глядя на которые, невольно улыбаешься, представляя себя на месте добрейших персонажей.

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