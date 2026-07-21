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«Челси» и Роджерс подписали контракт по схеме «6+1». Хавбек переходит из «Виллы» за 117 млн фунтов (The Athletic)

Морган Роджерс и « Челси » оформили документы о трансфере. Ранее появилась информация о том, что « Астон Вилла » продаст полузащитника за 117 млн фунтов.

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