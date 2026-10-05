Действующий президент Бразилии проиграл в первом туре выборов

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по итогам первого тура выборов уступает сенатору Флавио Болсонару.
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