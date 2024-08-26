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Кардиолог перечислила опасные для здоровья сердца привычки

Кардиолог перечислила опасные для здоровья сердца привычки

Врач-кардиолог, аритмолог, заведующая «Клиники фибрилляции предсердий» ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова Мария Серова перечислила опасные привычки, которые могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

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