Кардиолог перечислила опасные для здоровья сердца привычки

Врач-кардиолог, аритмолог, заведующая «Клиники фибрилляции предсердий» ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова Мария Серова перечислила опасные привычки, которые могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
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