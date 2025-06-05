Группировка войск «Запад» уничтожила расчет операторов БПЛА ВСУ в зоне СВО

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделения специального назначения группировки войск «Запад» уничтожили расчет операторов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ретрансляторы, увеличивающие дальность полетов беспилотной авиации противника.
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