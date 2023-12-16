"Србиягаз": поставки газа из РФ в Сербию достигнут 2,6 млрд кубометров в год

Поставки российского газа в Сербию на годовом уровне достигнут 2,4-2,6 млрд кубометров. Таким прогнозом поделился генеральный директор компании "Србиягаз", зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович в беседе с РИА Новости.
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