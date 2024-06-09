Кризис ВСУ наглядно: в сеть попали кадры «немолодого» пополнения 43-й бригады ВСУ (ФОТО)

В последние месяцы много разговоров ведётся о нехватке живой силы в украинской армии, об огромных потерях, растущих на глазах бескрайних, уходящих за горизонт кладбищах, о чудовищном оттоке населения из Украины и скорой смерти украинцев как нации, но попавшие в Сеть фото прямо скажем «немолодого» пополнения 43-й бригады ВСУ говорят громче всего.