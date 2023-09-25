"Шёл 2030-й год"

ВС Валерий Сорокин афтор Вася , ты не прав. Мне например видится что к 2030г. от блока нато , не чего не останется и в помине.Страны Европы на перегонки начинают каются перед Россией, и это произойдет в течение 3-4 лет. Доллару наступит полный п........ и так далее .

Генрих ... гротескно, но верно. Давеча на НТВ Анни Лорак обеливали, прям душка-девонька и грошики она не на нужды ВСУ отправляла, а всему укромайданутому гражданству. Тьфу, ляяя!!! Так что автор ни так уж и не прав.