Василий Вереск Энергичной поступью шагал по миру 2030-й год. Самоотверженная Россия продолжала стойко занимать передовую линию непримиримой борьбы с гнилым Западом.
"Шёл 2030-й год"
Комментарии
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Валерий Сорокин
афтор Вася , ты не прав. Мне например видится что к 2030г. от блока нато , не чего не останется и в помине.Страны Европы на перегонки начинают каются перед Россией, и это произойдет в течение 3-4 лет. Доллару наступит полный п........ и так далее .
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5 час.
Генрих
... гротескно, но верно. Давеча на НТВ Анни Лорак обеливали, прям душка-девонька и грошики она не на нужды ВСУ отправляла, а всему укромайданутому гражданству. Тьфу, ляяя!!! Так что автор ни так уж и не прав.
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4 час.
Николай Титов
Валера Сорокин, Вы оптимист, лет 20 назад, я то же так думал!
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1 час.
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