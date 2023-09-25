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"Шёл 2030-й год"

"Шёл 2030-й год"

Василий Вереск Энергичной поступью шагал по миру 2030-й год. Самоотверженная Россия продолжала стойко занимать передовую линию непримиримой борьбы с гнилым Западом.

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Комментарии
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ВС
Валерий Сорокин
афтор Вася , ты не прав. Мне например  видится что к 2030г. от блока нато , не чего не останется и в помине.Страны Европы  на перегонки начинают каются перед Россией, и это произойдет в течение 3-4 лет. Доллару наступит полный п........ и так далее .
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5 час.
Генрих
... гротескно, но верно. Давеча на НТВ Анни Лорак обеливали, прям душка-девонька и грошики она не на нужды ВСУ отправляла, а всему укромайданутому гражданству. Тьфу, ляяя!!! Так что автор ни так уж и не прав.
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4 час.
Николай Титов
Валера Сорокин, Вы оптимист,   лет 20 назад, я то же так думал!
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1 час.

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