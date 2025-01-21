Россия восстанавливает производство редкоземельных магнитов, утраченное после распада СССР

На прошлой неделе в Глазове, Удмуртская Республика, стартовало строительство технопарка, который станет площадкой для первого в России крупного производства постоянных редкоземельных магнитов на основе системы неодим-железо-бор.
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