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Несекретные материалы

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Россия восстанавливает производство редкоземельных магнитов, утраченное после распада СССР

Россия восстанавливает производство редкоземельных магнитов, утраченное после распада СССР

На прошлой неделе в Глазове, Удмуртская Республика, стартовало строительство технопарка, который станет площадкой для первого в России крупного производства постоянных редкоземельных магнитов на основе системы неодим-железо-бор.

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