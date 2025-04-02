12 мировых знаменитостей, чья родословная ведет в Украину

Многие знаменитости имеют украинские корни, но не всегда говорят об этом открыто. Кто-то родился в семье украинских эмигрантов, у кого-то здесь жили предки, а кто-то даже первые годы прожил на украинской земле.
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