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Газета.ру

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Путин в беседе с Трампом подтвердил, что РФ готова поставлять нефтепродукты США

Путин в беседе с Трампом подтвердил, что РФ готова поставлять нефтепродукты США

Во время разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

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