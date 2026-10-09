Путин в беседе с Трампом подтвердил, что РФ готова поставлять нефтепродукты США

Во время разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
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