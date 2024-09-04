ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Невидимка Невидимка
    Это не голосование, а дурдом какой то, опять купленные ставленники ЕР. КАкой смысл участия в этом дурдоме.Выборы в Мосгорду...
  • F I
    Дурдом крепчает не только в Еуропе...Недетская обида: ...
  • Маша Глага
    Точно. Ребёнку нужен врач.Певица Mia Boyka ...

Захарова прокомментировала заявление Кулебы об отставке

Захарова прокомментировала заявление Кулебы об отставке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 4 сентября, на брифинге IX Восточного экономического форума (ВЭФ–2024) во Владивостоке прокомментировала ТАСС заявление об отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы словами «осень, листопад, сучья обнажаются».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх