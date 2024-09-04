Захарова прокомментировала заявление Кулебы об отставке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 4 сентября, на брифинге IX Восточного экономического форума (ВЭФ–2024) во Владивостоке прокомментировала ТАСС заявление об отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы словами «осень, листопад, сучья обнажаются».
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