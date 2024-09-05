Три игры HoYoverse, k-pop-бэнды, презентации аниме, комиксов и кино, конкурсы косплея и кавер-дэнса — Фандом Фест ВКонтакте представил финальную программу фестиваля

Гости смогут посетить презентации новинок из мира сериалов, комиксов и кино, мастер-классы от иллюстраторов и художников, увидеть дефиле профессиональных косплееров и посмотреть на любимых актёров шоу «Импровизаторы».
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