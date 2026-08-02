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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» предложил 33 млн евро за голкипера «Пармы» Судзуки

« ПСЖ » направил «Парме» официальный запрос о трансфере вратаря сборной Японии Зиона Судзуки. По информации инсайдера Фабрицио Романо , парижане готовы заплатить за 23-летнего футболиста 33 миллиона евро.

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