ЕС в ярости: Китай впервые отправил России оружие для СВО, но прямых доказательств нет

Серьезное немецкое издание из “большой тройки” – Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, со ссылкой на источники разведке в ЕС, что Китай впервые отправил России оружие для использования в боевых действиях против Украины.
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