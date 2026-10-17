Ночные ограничения на полеты заметно изменили работу московских аэропортов. На фоне угрозы атаки беспилотников в столичном регионе пассажиры столкнулись с массовыми переносами и отменами: суммарно задержали 189 рейсов, еще 182 были отменены.
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