Соединенные Штаты Америки: полицейский был убит в перестрелке с подозреваемым в квартале 4500 на Ист-Тропикана-авеню в Лас-Вегасе, штат Невада, во второй половине дня по местному времени; Сообщается, что в результате инцидента также был убит нападавший.