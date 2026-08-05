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Контрафронт

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Соединенные Штаты Америки: полицейский был убит в перестрелке с подозреваемым в квартале 4500 на...

Соединенные Штаты Америки: полицейский был убит в перестрелке с подозреваемым в квартале 4500 на Ист-Тропикана-авеню в Лас-Вегасе, штат Невада, во второй половине дня по местному времени; Сообщается, что в результате инцидента также был убит нападавший.

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