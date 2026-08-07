Как уберечься от клещей: рекомендации Роспотребнадзора и текущая статистика

Роспотребнадзор: в Тверской области зарегистрировано 179 случаев присасывания клещей за неделю. Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает еженедельный оперативный мониторинг ситуации с присасыванием клещей и инфекциями, которые передаются через их укусы.