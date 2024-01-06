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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Bloomberg прогнозирует, что сектор игр с живым сервисом рухнет в 2024 году, и у Sony де...

Bloomberg прогнозирует, что сектор игр с живым сервисом рухнет в 2024 году, и у Sony де...

Bloomberg прогнозирует, что сектор игр с живым сервисом рухнет в 2024 году, и у Sony дела пойдут плохоПо мнению Джейсона Шрайера из Bloomberg, игры с живым сервисом рухнут в 2024 году, и у Sony будут плохие результаты, учитывая важные ресурсы, которые японская компания вложила в этот конкретный сектор.

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