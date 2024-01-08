Глава Следкома Крыма и Севастополя пообщался с детьми участников СВО

Руководитель ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев посетил благотворительную организацию «Севастопольские мамы», которая оказывает поддержку многодетным семьям участников специальной военной операции.
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