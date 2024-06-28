До 90 процентов затрат на себя берёт государство: как на Кубани помогают развиваться фермерам

До 90 процентов затрат на себя берёт государство: как на Кубани помогают развиваться фермерамКубанские аграрии говорят, что сейчас быть фермерами - очень перспективное и выгодное дело, ведь им всячески помогают в развитии хозяйства.
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