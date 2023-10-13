SHOT: У Анастасии Волочковой заблокировали банковские счета

Балерина не сдала вовремя налоговую декларацию.Из-за того, что Анастасия Волочкова вовремя не сдала декларацию, налоговая заблокировала счета фонду содействия развитию русской культуры и искусства «Анастасия Волочкова».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии