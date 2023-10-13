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SHOT: У Анастасии Волочковой заблокировали банковские счета

SHOT: У Анастасии Волочковой заблокировали банковские счета

Балерина не сдала вовремя налоговую декларацию.Из-за того, что Анастасия Волочкова вовремя не сдала декларацию, налоговая заблокировала счета фонду содействия развитию русской культуры и искусства «Анастасия Волочкова».

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