Страна и люди
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Страна и люди

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РФС пожизненно дисквалифицировал двух футболистов за договорный матч

РФС пожизненно дисквалифицировал двух футболистов за договорный матч

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно дисквалифицировал экс-игроков «Коломны» вратаря Никиту Мерзлюка и защитника Кадыргали Симбаева за организацию договорного матча.

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