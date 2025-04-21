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Сегодня без электричества окажутся только жители двух районов Астрахани

Сегодня без электричества окажутся только жители двух районов Астрахани

Возобновление подачи электроэнергии запланировано на 18:00. В понедельник, 21 апреля, плановые отключения электричества коснутся Центрального и Трусовского районов РЭС Астрахани: Самое короткое отключение продлится 7 часов, самое длительное – 9 часов.

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