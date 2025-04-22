Первый выход: Петров вывел в свет недавно родившую жену

Молодые родители оставили новорожденного сына ради светского мероприятия. Александр Петров с женой Викторией Социальные сетиНакануне вечеров в столице прошла премьера фильма «Почтарь» с Александром Петровым в главной роли.
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