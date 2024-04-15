Пугачевой исполнилось 75 лет: ее мужья и любовники. Фоторепортаж

Певица Алла Пугачева является одной из самых ярких и обсуждаемых фигур на российской эстраде. Она пережила множество отношений и четыре брака до встречи с комиком Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом).
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