Издание Autocar назвало топ-10 самых быстрых самолётов мира – МиГ всех обошел

Самые быстрые самолеты мира: список рекордсменов На протяжении десятилетий авиационные инженеры стремились к максимальным скоростям, создавая самолеты, способные преодолевать звуковой барьер и даже выходить за его пределы.
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