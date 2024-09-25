Сумма претензий Wildberries к «ВБ девелопмент» составила 37 миллиардов рублей

Юристы компании начали заключать договоры техзаказа с новой дочерней структурой Сумма претензий онлайн-ретейлера Wildberries к компании «ВБ девелопмент» выросла на 10 млрд и достигла 37 млрд рублей, рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
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